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「開蘭第一媽」頭城媽祖文化季 吸引數千人熱鬧遶境與藝人同歡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鎮長蔡文益分香給參與遶境的民眾。圖／鎮公所提供
鎮長蔡文益分香給參與遶境的民眾。圖／鎮公所提供

宜蘭頭城慶元宮是早年開墾蘭陽平原建造的首間媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽」，頭城鎮公所迎接媽祖誕辰舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境，民眾鑽轎腳領取紀念小物，炒熱氣氛；昨晚更席開百桌「媽祖之夜」，邀請藝人翁立友等人歌舞同歡。

慶元宮建於西元1796年，清朝至今200多年歷史，鎮公所每年舉辦「媽祖文化季」吸引大批民眾及遊客參加，今年連同表揚頭城鎮模範母親一起舉行，昨天又剛好是媽祖誕辰，因緣俱足。

鎮公所特別在遶境時分送４款紀念小物給鑽轎腳的民眾，包括小令旗，娘傘，小神衣及小神轎等，不少人持清香跟隨遶境隊伍同行，鑼鼓喧天，整個頭城鎮市區街道氣氛熱鬧滾滾。

晚上「媽祖之夜」邀請頭城鎮24個里的模範母親及家屬出席模範母親表揚典禮，公所請到金曲歌王歌后翁立友、林姍、蔡義德及明亮等人輪番登台演出，一連串精彩表演，讓模範母親開心呷拜拜保平安、聽好歌，提早度過溫馨熱鬧母親節。

鎮長蔡文益感謝廟宇及社區等各界熱情參與，讓2025頭城大熱鬧媽祖文化季圓滿成功，希望藉由東方天后女神媽祖遶境慶典，感受開蘭第一媽祖的溫暖守護與幸福，保佑大家闔家安康。

頭城鎮公所舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境。圖／鎮公所提供
鎮長蔡文益分送平安紀念小物給鑽轎腳的民眾，祈福平安。圖／鎮公所提供
鎮長蔡文益分送平安紀念小物給鑽轎腳的民眾，祈福平安。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」，邀請藝人歌舞同歡。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」，邀請藝人歌舞同歡。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」邀請藝人歌舞同歡，也一起表揚頭城鎮的模範母親。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」邀請藝人歌舞同歡，也一起表揚頭城鎮的模範母親。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」，邀請藝人歌舞同歡。圖／鎮公所提供
席開百桌的「媽祖之夜」，邀請藝人歌舞同歡。圖／鎮公所提供

媽祖 宜蘭 遶境 陣頭

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