「開蘭第一媽」頭城媽祖文化季 吸引數千人熱鬧遶境與藝人同歡

宜蘭頭城慶元宮是早年開墾蘭陽平原建造的首間媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽」，頭城鎮公所迎接媽祖誕辰舉辦「媽祖文化季」祈安活動，各廟宇請出神尊等陣頭，吸引數千人上街遶境，民眾鑽轎腳領取紀念小物，炒熱氣氛；昨晚更席開百桌「媽祖之夜」，邀請藝人翁立友等人歌舞同歡。

慶元宮建於西元1796年，清朝至今200多年歷史，鎮公所每年舉辦「媽祖文化季」吸引大批民眾及遊客參加，今年連同表揚頭城鎮模範母親一起舉行，昨天又剛好是媽祖誕辰，因緣俱足。

鎮公所特別在遶境時分送４款紀念小物給鑽轎腳的民眾，包括小令旗，娘傘，小神衣及小神轎等，不少人持清香跟隨遶境隊伍同行，鑼鼓喧天，整個頭城鎮市區街道氣氛熱鬧滾滾。

晚上「媽祖之夜」邀請頭城鎮24個里的模範母親及家屬出席模範母親表揚典禮，公所請到金曲歌王歌后翁立友、林姍、蔡義德及明亮等人輪番登台演出，一連串精彩表演，讓模範母親開心呷拜拜保平安、聽好歌，提早度過溫馨熱鬧母親節。