巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂心尖峰時段，多了紅綠燈會塞得更嚴重。謝國樑指示交通處，啟用後要觀察路況，調整號誌管制方式。

新豐街的兩側分別為新豐里和新富里，前者有基隆市單一社區戶數最多的巴塞隆納社區，後者是早期興建的公寓社區。新豐街雙向各1線車道，車流量大。巴塞隆納社區前方的巷口，雖然有畫設斑馬線，但仍有行人覺得過馬路不安心。

交通處規畫在巷口增設號誌，新豐街設定閃黃燈，巷子閃紅燈。行人過馬路時，可以按鈕啟動號誌，尖鋒時段行人先紅燈65秒，接著行人綠燈25秒，非尖峰時段先紅燈35秒，接著綠燈25秒，人車通行時間隔開，避免發生事故。

謝國樑今天上午到現場，聽取交通處簡報號誌設置期程及運作模式後說，市府先後推動行人友善、行人有序政策，保障人車安全已見成效。今年到昨天為止共發生108件 行人事故，比去年同期152件下降了近三成。

謝國樑說，市府一方面鼓勵車輛要禮讓行人，一方面鼓勵行人遵守交通秩序，同時間要改善不合理的交通動線。新豐街這處巷口的動線就有必要修改，讓這邊的居民生活和通勤、通學的行人，能有更安全的步行空間。

基隆市議員張顥瀚認為，增設號誌對行人安全一定有幫助，但也要提醒市府，新豐街上下班時段會塞車，如果行人觸控啟動紅綠燈，可能會讓交通更加混亂。