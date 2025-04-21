快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

聽新聞
0:00 / 0:00

巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂心尖峰時段，多了紅綠燈會塞得更嚴重。謝國樑指示交通處，啟用後要觀察路況，調整號誌管制方式。

新豐街的兩側分別為新豐里和新富里，前者有基隆市單一社區戶數最多的巴塞隆納社區，後者是早期興建的公寓社區。新豐街雙向各1線車道，車流量大。巴塞隆納社區前方的巷口，雖然有畫設斑馬線，但仍有行人覺得過馬路不安心。

交通處規畫在巷口增設號誌，新豐街設定閃黃燈，巷子閃紅燈。行人過馬路時，可以按鈕啟動號誌，尖鋒時段行人先紅燈65秒，接著行人綠燈25秒，非尖峰時段先紅燈35秒，接著綠燈25秒，人車通行時間隔開，避免發生事故。

謝國樑今天上午到現場，聽取交通處簡報號誌設置期程及運作模式後說，市府先後推動行人友善、行人有序政策，保障人車安全已見成效。今年到昨天為止共發生108件 行人事故，比去年同期152件下降了近三成。

謝國樑說，市府一方面鼓勵車輛要禮讓行人，一方面鼓勵行人遵守交通秩序，同時間要改善不合理的交通動線。新豐街這處巷口的動線就有必要修改，讓這邊的居民生活和通勤、通學的行人，能有更安全的步行空間。

基隆市議員張顥瀚認為，增設號誌對行人安全一定有幫助，但也要提醒市府，新豐街上下班時段會塞車，如果行人觸控啟動紅綠燈，可能會讓交通更加混亂。

新豐里長丁麗娜、新富里長莊紫濠也到場聽簡報，肯定交通處的改善方案。莊紫濠說，如果號誌啟用讓新豐街回堵變嚴重，可以設定尖峰時段都是閃燈，離峰時段才啟動觸控號誌功能。謝國樑指示交通處，新設號誌啟用後，要觀察人車通行狀況，也請議員、里長協助追蹤，一起來改善當地交通。

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。記者邱瑞杰／攝影

基隆 塞車 紅綠燈 行人 謝國樑

延伸閱讀

426上凱道 謝國樑說會去 並號召支持者一起從基隆出發

「絕沛」交鋒！史書華批林沛祥沒建樹 藍營細數問政成績

呼應蔣萬安倒閣 謝國樑：大罷免是民意、重選就不是嗎？

市長謝國樑授旗 基隆市434名選手南下台南參加全中運逐夢

相關新聞

「開蘭第一媽」頭城媽祖文化季 吸引數千人熱鬧遶境與藝人同歡

宜蘭頭城慶元宮是早年開墾蘭陽平原建造的首間媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽」，頭城鎮公所迎接媽祖誕辰舉辦「媽祖文化季」祈安活...

巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人...

基市設阻隔式護欄 防止行人亂入車道

基隆市政府陸續在3處路段設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，防止行人違規穿越道路。中山區民治里長黃國偉說，中山一路共有7線車...

15日落石釀1死 台7甲嘉蘭段21日起刷坡交通管制

宜蘭台7甲線6.7公里處嘉蘭路段日前落石，砸中小貨車1死1傷，公路局為辦理上邊坡刷坡等作業，明天起至30日實施交通管制，...

首獎獎金20萬元還能辦個展 「宜蘭美術獎」徵件倒數計時

「宜蘭美術獎」自開辦以來，已成為國內重要的藝術競技舞台，榮獲首獎的獎金20萬元，作品由縣文化局典藏，還可以在文化局的展場...

台東25歲警界天菜成最佳代言人 185男模身材吸引路人搶拍

台東縣成功警分局新豐派出所實習員警吳念橋身高185公分，今年25歲，高大英挺外型讓他爆紅，有他出席的場合吸引眾人目光，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。