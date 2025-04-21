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增多元運動場域 台東極限運動公園工程啟動

中央社／ 台東縣21日電

延伸體育廊帶，增加極限運動使用空間及多元運動場域，台東縣政府啟動極限運動公園新建工程，今天舉行開工典禮，預計明年底完工，將帶動全民運動風氣，注入年輕活力與能量。

縣長饒慶鈴主持開工儀式致詞表示，台東極限運動公園是縣內第一座極限運動標準場域，除了向中央爭取，也自行加碼經費，投入約新台幣8000萬元，在「舊站特區」進行極限運動空間改造，打造台東戶外多元運動，展現對城市美學、休閒生活品質和全民健康的重視。

饒慶鈴指出，近年從縣立體育場、兒童運動公園、全民運動館，再加入極限運動公園，陸續在市區建構完善運動路網。此次工程包含閒置空間再造利用，新增與地景連結的極限運動裝置及設施，預計明年底完工，打造幼、少、青年齡層多元運動體驗空間，帶動全民運動風氣。

台東縣政府建設處說明，位於縣立體育場旁的極限運動公園總面積達1.8公頃，工程採永續、維護生態設計，維持台東市公園綠帶串聯。除了移除不堪使用的舊設施、重新打造滑板場雕塑入口意象、優化人本動線環境，將打造培養極限運動選手的專業標準訓練基地。

場地設有街舞廣場、可供極限單車挑戰Pump Track輪狀車場、及Mini Ramp滑板、極限直排輪相融的練習場，從初階到高階的極限運動玩家，皆能因應地形、道具變化、身體力量與技巧操縱，練習飛越、空中轉體等，讓更多人有機會接觸，滿足從入門到高階玩家的需求。

台東 運動 體育

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