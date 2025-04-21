基市設阻隔式護欄 防止行人亂入車道

基隆市政府陸續在3處路段設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，防止行人違規穿越道路。中山區民治里長黃國偉說，中山一路共有7線車道，市府設置阻隔護欄後，違規亂象有改善，不少里民說「早該做了」。

基隆市長謝國樑上任後，推動「行人友善」政策，透過宣導、執法，逐步建立汽機車駕駛人行經路口，禮讓行人優先通行觀念。去年11月起，市府再推動「行人有序」政策，取締行人闖紅燈或任意穿越道路，避免行人危險，汽機車駕駛人受害。

基市府過去多在路中央加設防撞桿導引雙向車流，提醒行人不要穿越馬路。防撞桿各自獨立，仍見行人從防撞桿和防撞桿間穿越道路，因此在仁一路設置阻隔護欄，阻斷行人違規路徑。

今年1月朱姓男子在明德一路119號前，穿越道路遭機車撞上，雙雙送醫。當地也常見公車乘客下車後貪圖方便，沒到路口走斑馬線過馬路，直接從站牌處穿越車道，人車都危險，交通處因此選在明德一路崇禮街至自治街口，設置阻隔護欄，避免行人穿越車道衍生事故。

市議員宋瑋莉說，先前邀交通處、警分局、區公所和自治里辦公處會勘，發現僅設防撞桿，無法防止民眾穿越中山一路，也有機車騎士從防撞桿之間轉進巷內，設置雙柱型全阻隔式彈性護欄才終於有顯著效果。

吳姓騎士說，違規對自己和他人都危險，支持交通處在合適路段設置全阻隔式雙柱型護欄，減少行人違規，對騎士也有保障。