15日落石釀1死 台7甲嘉蘭段21日起刷坡交通管制
宜蘭台7甲線6.7公里處嘉蘭路段日前落石，砸中小貨車1死1傷，公路局為辦理上邊坡刷坡等作業，明天起至30日實施交通管制，每天上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘。
1輛小貨車15日下午行經台7甲線（中橫宜蘭支線）約6.7公里處、宜蘭大同鄉嘉蘭路段時遭落石砸中，副駕駛座上謝姓男乘客當場死亡，劉姓男駕駛受傷送醫。
公路局東區養護工程分局今天透過新聞稿指出，為辦理此處上邊坡刷坡、懸空林木伐除及坡面保護作業，明天起至30日實施交通管制；每天上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘，並與6.4公里處復建工區併同交管，管制範圍為台7甲線5.5公里至7公里。
東區養護工程分局表示，如因天候影響或突發狀況，搶修團隊將視現況及搶災情形，不排除延後或取消放行，採機動管制措施，待阻礙因素排除後再予警戒放行，以維護用路人安全。
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