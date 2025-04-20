蘇澳鎮公所演練土石流防災應變 著重模擬強制撤離
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在永樂里演練因應土石流紅色警戒，緊急撤離應變程序；蘇澳鎮長李明哲表示，盼透過民眾親身參與，能更加了解土石流災害嚴重性及撤離重要性。
蘇澳鎮公所表示，永樂里土石流潛勢溪流共計7條，這次特別針對其中2條所影響區域住戶演練，演練情境為模擬颱風豪雨引發土石流紅色警戒，從預警通報、強制撤離，到收容安置及返家等完整流程。
蘇澳鎮公所指出，公所農業課上午9時30分，偕同軍警前往永樂里，緊急展開「家戶撤離」，社會課同步於永樂國小設置收容所，隨後災害擴大且持續，在永樂里長協助下，啟動強制撤離程序。
蘇澳鎮公所表示，這次演練特別著重執行強制撤離，透過情境模擬保全住戶不願撤離情況；災害應變中心指揮官李明哲下達強制撤離命令，整合警消、軍方等資源共同執行。
李明哲表示，這次演練約有30名里民參與，加上公所人員、軍警等約50名，透過演練可檢視各單位協調配合情形，也盼藉由民眾親身參與，能更加了解土石流災害嚴重性及撤離重要性。
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