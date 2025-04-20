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首獎獎金20萬元還能辦個展 「宜蘭美術獎」徵件倒數計時
「宜蘭美術獎」自開辦以來，已成為國內重要的藝術競技舞台，榮獲首獎的獎金20萬元，作品由縣文化局典藏，還可以在文化局的展場舉辦個展。今年徵件至5月2日止，廣邀愛好藝術創作者把握最後報名送件時間。
縣文化局表示，宜蘭美術獎自從公告徵件以來，廣獲全國熱烈迴響，順應藝術發展趨勢採取5五大類別徵件，分別是東方媒材類、西方媒材類、立體造型類、攝影類及新媒體藝術類。
首獎1名典藏金20萬元，作品由文化局典藏，獲獎人可以在第二年起的3年內，在宜蘭縣政府文化局展場舉辦個展；銀獎2名，獎金7萬元；銅獎2名，獎金5萬元；優選13名，獎金1萬2000元；佳作取80名)。
此外，如果創作具有宜蘭元素的作品，也可以同時報名參賽「宜蘭意象獎」，獲選獎金10萬元，作品由文化局典藏，創作者「有機會雙喜臨門」。
推動節能減碳，民眾可上宜蘭美術獎網站https://art.ilccb.gov.tw，線上報名，免寄紙本，或依徵件簡章說明，備妥報名資料及作品照片，掛號郵寄宜蘭縣宜蘭市中山路3段1號，宜蘭美術館，標註「2025宜蘭美術獎初審送件」，洽詢電話03-9369116轉201。
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