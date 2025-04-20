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台東25歲警界天菜成最佳代言人 185男模身材吸引路人搶拍
台東縣成功警分局新豐派出所實習員警吳念橋身高185公分，今年25歲，高大英挺外型讓他爆紅，有他出席的場合吸引眾人目光，宣傳效果特別顯著，儼然成為大小宣導活動的最佳代言人，被封「郭富城警官」。
吳念橋年初分發至成功分局實習，報到不久就因俊俏外型爆紅，指揮交通的影片在Threads廣為流傳，成為宣導活動的不二人選。19日配合台東慢食節活動，吳念橋前往成功海濱公園進行交通安全宣導，現場許多民眾爭相跟人氣帥警合影留念，發言內容特別受關注。
吳念橋現場講解行人過馬路安全要領及微型電動二輪車相關法規，包括行人務必走行人穿越道、遵守交通號誌，以及微型電動二輪車必須掛牌、投保保險、騎乘者需年滿14歲且不得載人等重要交通規定。
吳念橋說，他非常喜歡運動，畢業於屏科大休閒運動健康系，曾擔任健身教練及長照健康指導員，專精長照運動教學。他也分享，自己已經有穩定交往的女友，警察工作讓他擁有穩定收入，還能花揮一點點小力量促進社會正向改變。
吳念橋指出，他是屏東內埔的鄉下孩子，平日喜歡釣魚，很幸運能到離大海很近的東海岸服務，希望汽機車駕駛都要禮讓行人，為成功小鎮營造更友善的生活空間。
成功分局長龔士哲表示，此次配合台東慢食節進行交通安全宣導活動，是警察走入民眾生活的新嘗試，成效相當顯著；吳念橋的宣導內容吸引很多觀眾，成功傳達「警察就是你的好朋友」理念。
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