宜蘭客家桐花祭「尞桐花‧食好茶」 玉蘭茶園熱鬧開幕

宜蘭客家桐花祭-宜客茶宴系列活動今天在大同鄉玉蘭茶園開幕，以客家八音搭配伯公祭儀循古禮為活動祭祀祈福，並邀請亮點團隊演出，吸引民眾欣賞表演、品茗喝茶、逛市集及玩手作，接下來還有4天、每天兩梯次的賞桐小旅行，帶領旅人漫步樹下，欣賞落英繽紛的美美桐花雨。

「尞桐花 食好茶」系列活動從4月20日至28日，今天在大同鄉茶鄉舉行開幕式，以客家古禮為桐花祭活動祈福，邀請亮點團隊，國藝會TAIWAN TOP演藝團隊-龍潭愛樂管弦樂團及愛喲阿卡貝拉高原劇團表演，首次在宜蘭演出客家親子音樂劇「愛喲！被偷走的5分25秒」，炒熱活動氣氛。

縣府民政處表示，玉蘭地區以產「茶」聞名，茶文化也是客家人生活的一部分，桐花祭活動移師至大同玉蘭辦理，期望透過活動吸引遊客前來欣賞山林間雪白的桐花，酌飲在地好茶，觀看客家元素精彩表演及逛市集，參與好玩的「玻璃墜子項鍊或彩繪燈籠」手作體驗，提升對客家文化認同，感受客庄生活美學。

代理縣長林茂盛說，今年桐花祭藝文主活動深入大同鄉客家庄，安排最具在地特色的宜客茶宴與客家親子音樂劇，現場茶席譜出悠閒品茗氛圍，同時也推出桐花祭活動專屬文創商品-精緻唯美的桐花玻璃吸管及攪拌棒，送給參與活動民眾。