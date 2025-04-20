7線車道行人也違規穿越 基市設置全阻隔式護欄堵住路徑

基隆市政府已在3處路段設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，防止行人違規穿越道路。中山區民治里長黃國偉今天說，中山一路共有7線車道，道路那麼寬，仍有人違規穿越車道，很危險。市府設置阻隔護欄後，情況明顯改善，很多里民說「早該做了」。

基隆市長謝國樑上任後，推動「行人友善」政策，透過宣導、執法，逐步建立汽機車駕駛人行經路口，禮讓行人優先通行觀念。去年11月起，市府再推動「行人有序」政策，取締行人闖紅燈或任意穿越道路，避免行人危險，汽機車駕駛人也受害。

基市府交通部過去多在路中央雙線線，加設防撞桿導引雙向車流，提醒行人不要穿越馬路。由於防撞桿各自獨立，仍見行人從防撞桿和防撞桿間穿越道路，交通因此在仁一路設置阻隔護欄，阻斷行人違規路徑。

今年1月24日朱姓男子在明德一路119號，穿越道路時遭機車撞上，雙雙送醫。由於當地也常見公車乘客下車後貪圖方便，沒有到路口走斑馬線過馬路，直接就從站牌處穿越車道，對人車都危險，交通處因此也在明德一路崇禮街至自治街口，設置阻隔護欄，避免行人穿越車道導致發生交通事故。

黃國偉說，因為有里民從巷內走到中山一路後，不願意往左或往右，分從基隆火車站北站、平交道路口的斑馬線過馬路，冒險直接從巷口穿越中山一路，實在很危險。得知明德一路設置阻隔護欄，覺得很合用，便向市議員宋瑋莉傳達地方心聲，防患於未然。

市議員宋瑋莉昨天說，先前邀交通處、警分局、區公所和自治里辦公處會勘，發現僅設防撞桿，除了無法防止民眾穿越中山一路，也有機車騎士會從防撞桿之間轉進巷內，認定有施作必要，並已由交通處完成設置。

吳姓騎士說，不管是行車或機車騎士都應該遵守交通規則，有人違規，自己和他人都危險。他支持交通處在合適路段設置全阻隔式雙柱型護欄，減少行人違規，對騎士也有保障。