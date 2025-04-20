台9線242棵芒果樹遭民代毒害 護樹團體批破壞自然資源

台9線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種約400棵芒果樹，疑似因道路拓寬要遷就路樹，徐姓男子、蔡姓男子與范姜姓男子卻毒死242棵樹，法院分別判處4月至6月有期徒刑，得易科罰金。護樹團體批評，3人自作主張毒害樹木，擅自破壞自然資源，是地方嚴重損失，更覺得判決判太輕。

公路局2022年規畫拓寬玉里三民至三軒段，原採取「以路就樹」方式，但農友認為芒果樹落果後腐爛成泥，機車騎士常因地面濕滑發生車禍，且路樹阻礙農機具下田。公路局去年原打算移植，沒想到台9線282至284公里處多棵芒果路樹，遭不明人士鑽孔後灌農藥破壞。

花蓮檢警調查，犯案人為徐男、蔡男及范姜男，其中徐男當時為立委傅崐萁服務處主任，蔡男則是三民里里長，去年9月提起公訴，指徐男明知當地路樹種植超過20年，竟夥同2人於去年4月期間，多次用電鑽機鑽孔樹幹，並持6桶農業桶用農藥毒樹。法官裁處徐有期徒刑6月、蔡5月、范姜4月。

台灣護樹團體聯盟理事長張美惠表示，台9線拓寬道路，可把路樹當成汽車道與機車道的隔離帶，有分隔島的作用外，在夏天還能遮蔭，只要好好規畫，就能像花蓮市明禮路上的瓊崖海棠一樣，成為當地的綠色隧道。但現在240棵芒果樹被毒害枯萎，在地球暖化的當下，是很嚴重的損失，更批評民代等3人是在自作主張，應該要交給公路局移植，而不是擅自破壞自然資源。

張美惠氣憤地說，以後其他人跟著這樣做「那還得了」，這個社會只要有一兩個這樣子的人，那大家的行道樹都不保，覺得判決判太輕。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，道路發展與路樹生態不衝突，既然開發單位願意移植後再拓寬，居民應該耐心等候，勿做出違法行為，也希望未來不要再有類似情況發生。

立委傅崐萁花蓮服務處回應，徐姓男子在去年事發後離職，此事與傅委員無關。而蔡姓里長在截稿前未取得回應。