世界地球日貨櫃製皂展開幕 讓貨櫃成為充滿故事的載體

陽明海運文化基金會籌辦「貨櫃製皂展」，4月22日「世界地球日」在基隆陽明海洋文化藝術館開幕。皂藝師以巧手將民眾熟悉的清潔用品「肥皂」，轉化為承載環保意識與地方記憶的貨櫃造型藝術品，傳遞循環創新的價值。

陽明海運文化基金會指出，響應世界地球日全球永續倡議，貨櫃製皂展聚焦「永續」的實踐行動，重新詮釋工業化象徵的貨櫃，讓貨櫃不再僅是冷硬的運輸工具，而是充滿故事的載體。

基金會說，基隆咖啡館密度高，咖啡香早已滲入基隆人的日常，成為一種生活態度。展出地點陽明海洋文化藝術館位在全台最早孕育咖啡文化的城市，創作材料多回收自基隆的咖啡店。

貨櫃製皂展的創作原料，除從三奇壹號咖啡館 X 築甜製菓、小獸書屋、小義大利咖啡、丸角咖啡、邦彼諾、島上有冰、樂肆、貓町咖啡、We R 國門廣場及SINGLE&DOUBLE回收的咖啡渣，再加上稻穗、花草等自然元素入皂，讓貨櫃造型皂蘊含運送綠色產品的意象，也呼應2025年世界地球日「Our Power, Our Planet」，強調可再生資源利用的倡議。

展場中除了咖啡渣、皂邊、廢棄玩具及植物回收再生，也展現皂藝師們對美學的探索與創作自由。透過流動、色彩、圖樣等藝術語彙，展現出貨櫃造型皂的多樣性與無限可能。每一件作品背後，不僅是企業對環境的回應，也是對「製造」概念的重新提問：我們可以創造什麼？又能如何為世界留下更多美好？

陽明海運文化基金會表示，這次展覽以「製造」與「再生」的想像為核心，並作為地球日的行動回應。邀請民眾走進展場，從一塊肥皂的變形記，重新思考永續的生活方式與責任，並以地方的故事與藝術的語言，參與全球綠色行動的一部分。