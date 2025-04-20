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花蓮市拚觀光 外縣市交流
403地震滿一周年，花蓮觀光緩步復甦，花蓮市長魏嘉彥陸續拜會南投縣長許淑華、桃園市長張善政，說明觀光困境，邀兩縣市單位、民眾到花蓮旅遊，欣賞東海岸之美，也協助地方重建。
去年大震重創花蓮交通和觀光，重災區的花蓮市多棟樓房震倒或受損，也因遊客大減，市區商圈、伴手禮、旅宿等產業進入寒冬，觀光產業一度相當低迷。魏嘉彥近日拜訪許淑華、張善政，盼為花蓮推廣觀光、行銷伴手禮，鼓勵各單位到花蓮旅遊或是舉辦縣外觀摩活動。
許淑華說，花蓮若舉辦運動賽事或相關單位有觀摩計畫，一定力薦前往旅遊；張善政也說，他與花蓮有深厚情感，曾在壽豐鄉買地種樹，去年地震時也捐出善款協助救災與重建，會評估安排桃園市各界到花蓮參訪的可行性，以實際行動支持。
魏嘉彥也介紹市公所近期的活動，例如很受好評的「奇萊玩一夏」自行車輕旅行，以及將在夏天開始報名的「太平洋縱谷馬拉松」。
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