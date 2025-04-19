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台東白冷會15顆60年椰樹藏危險 港人製工具幫鋸除

中央社／ 台東縣19日電

60年前由修士歐思定親手種下、陪伴白冷會在台東寫下感人故事的15棵椰子樹，因潛藏危險將鋸除。香港龍舟師傅「阿康」設計工具，幫忙鋸掉6樓高的椰樹，為教會省下20幾萬元。

89歲的修士歐思定望著高聳的椰子樹說，白冷會1966年遷移到杭州街現址時，他親手種下這20棵椰子樹。當時台東沒有賣苗，於是跑到高雄去買，1棵新台幣50元，總共1000元，品種不同，有幾棵是很甜的；種椰子是感覺椰子很漂亮。

他說，這些是60年前種的，現在都有6樓高，去年颱風吹倒2棵，讓他警覺到「椰子很長，很危險，倒下去的話，不一定是往哪個方向倒，就算沒倒，椰子果和葉片掉落也會有危險，所以最好是砍掉」。

在一旁的志工說，歐修士擔心椰子樹傷到人或是砸壞鄰居屋頂、車子，經常煩惱到睡不著。因此志工們決定幫歐修士解決困擾，但是吊車無法進入作業，如果請專業人士，要花新台幣20幾萬元，志工「阿康」為了幫白冷會省下這筆鋸椰子樹費用，自己設計了攀爬工具。

阿康說，2年前朋友帶他到白冷會，才知道白冷會對台東的貢獻這麼偉大，他有空就會到白冷會當志工，「能幫一點就一點」，知道歐修士煩惱椰子樹問題，於是就趕過來幫忙。

阿康將自己製作的踏板和支架牢固在椰子樹上，他說，「這些木板都是住家附近撿的，沒有花到錢」。

在妻子協助下，阿康慢慢攀爬到椰子樹的頂端，多次嘗試，確定安全後，開始鋸樹幹，每段樹幹約20公分。阿康的妻子在樹下，抬頭緊盯著阿康的一舉一動，給予需要的幫助和提醒，鋸1棵樹約3小時。看到阿康平安落地，大家才放心。

「當然會有危險」，阿康說，高就是危險，每1秒都是危險，但自己會將安全做到零失誤；鋸的時候要有技巧，否則斷木很重，不小心掉落會砸到自己或是樹下的人、物品。

阿康說，過幾天他離開台東，7月後才會台東，目前先鋸2棵，其餘的13棵7月後再慢慢鋸，「這些椰子樹，高聳漂亮，要不是有危險，他也捨不得鋸」。

歐修士說，這些60年的椰子樹見證白冷會在台東的傳教，「這麼高的椰子樹，真的危險，我捨不得，但也需要這麼做（鋸除）」。

1953年5月，當年36歲的天主教白冷外方傳教會神父錫質平從法國馬賽海港搭乘往東方的郵輪，經過大西洋繞行非洲好望角，再經過印度海港、麻六甲海峽、香港抵達高雄港，輾轉近半年，在10月來到台東。

日後，陸續有47名神父、修士踏上這趟漫長旅程，從富裕的瑞士來到窮困的台東，開始在台東寫下感人的故事，包括台東的經濟、教育、醫療、文化，甚至早期冷門的考古、環保、社會救助，在在都是台東的歷史縮影。

近年有人陸續病逝長眠台東海岸山脈下，有人年邁回到故鄉瑞士。目前尚留在台東，還有神父吳若石和修士歐思定。

阿康則是56歲的香港造龍舟師傅胡梓康，曾親手打造龍舟闖越黑潮從台東划向蘭嶼，喚起大家對蘭嶼環保、生態的重視。2020年移居台灣，並擔任白冷會志工。

台東 神父 香港

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