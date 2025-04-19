快訊

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

聽新聞
0:00 / 0:00

台南農產遠百花蓮買得到 「南農fun花蓮」連兩天登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」活動。記者王燕華／攝影
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」活動。記者王燕華／攝影

台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」，台南市農業局還捐贈3箱鳳梨送給黎明庇護工廠，表達對公益團體的支持。

「南農fun花蓮」透過年輕、趣味的市集派對，把台南好物帶來花蓮，有新鮮現採水果，並集結9間台南特色品牌展售。台南市長黃偉哲的夫人劉育菁、遠百副總陳佑任都穿上「鳳梨裝」為活動代言，花蓮市長魏嘉彥、縣議員吳東昇、韓林梅及笛布斯．顗賚共襄盛舉，邀請民眾把握兩天展售時間，到遠百花蓮店一樓和平廣場採買。

劉育菁細數台南好物，表示關廟鳳梨甜、洋香瓜香，甜度都很高，還有台灣鯛料理包、鹹酥鯛魚，以及新開發的雙醬麵等，都可以選購。

遠百副總陳佑任說，這是台南市政府首次與遠百花蓮店合作，讓花蓮民眾可以零時差享受台南新鮮農特產品， 「南農fun花蓮」不只是展售平台，更是城市間合作的橋梁。

遠百花蓮店指出，兩天活動時間為下午1時30分至晚間9時，結合展售、互動與公益，包括每天限量的「南獸見面禮」與「南獸好旺禮」展售抵用券，現場打卡與吉祥物「巷仔貓」、「蘭花獸」合影即可獲得「南獸來襲打卡禮」，還可報名「金旺舞台秀」登台展演，表演就送好禮。

台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」展售活動。記者王燕華／攝影
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」展售活動。記者王燕華／攝影
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今天還贈送3箱鳳梨給黎明庇護工廠。記者王燕華／攝影
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今天還贈送3箱鳳梨給黎明庇護工廠。記者王燕華／攝影

花蓮 鳳梨

延伸閱讀

花蓮美語補習班被控罰站、辱罵不當管教 縣府展開稽查

觀光不能等 地震周年花蓮市長魏嘉彥啟動縣外交流

花蓮消防替代役男涉販售彩虹菸 警方逮人送辦

花蓮19歲消防役男涉販毒 警逮獲送辦

相關新聞

台南農產遠百花蓮買得到 「南農fun花蓮」連兩天登場

台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」，台南市農業...

基隆去年亂丟垃圾檢舉逾萬件 7成亂丟菸蒂、最多水溝受害

基隆市環保局統計，去年基隆市亂丟垃圾的檢舉案件數有1萬23 件，其中亂丟菸蒂案件7009 件，占74.6 %為最大宗。許...

台東自主狩獵管理新頁 海端鄉崁頂村率先頒發狩獵證

台東縣海端鄉崁頂村今天舉行布農族射耳祭典，慶典中該村傳統狩獵文化永續發展協會頒贈34位族人狩獵證，象徵村落推動狩獵自主管...

觀光不能等 地震周年花蓮市長魏嘉彥啟動縣外交流

0403地震滿一周年，花蓮觀光還在緩步復甦，花蓮市長魏嘉彥近日積極展開縣外交流行程，陸續拜會南投縣長許淑華、桃園市長張善...

蘇花改中仁隧道 白牌機車試行 開放到10月底

公路局昨宣布，4月30日起試辦蘇花改中仁隧道開放普通重型機車通行，為期半年，已畫設機車專用道，限速50公里。民眾說，早就...

吉安分局長突調職 花蓮縣警局：無關黑道

花蓮縣警局吉安分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆市警局擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。