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台南農產遠百花蓮買得到 「南農fun花蓮」連兩天登場
台南市政府攜手遠東百貨花蓮店，將台南鳳梨、虱目魚等農特產好物，快閃送到花蓮，今、明兩天舉行「南農fun花蓮」，台南市農業局還捐贈3箱鳳梨送給黎明庇護工廠，表達對公益團體的支持。
「南農fun花蓮」透過年輕、趣味的市集派對，把台南好物帶來花蓮，有新鮮現採水果，並集結9間台南特色品牌展售。台南市長黃偉哲的夫人劉育菁、遠百副總陳佑任都穿上「鳳梨裝」為活動代言，花蓮市長魏嘉彥、縣議員吳東昇、韓林梅及笛布斯．顗賚共襄盛舉，邀請民眾把握兩天展售時間，到遠百花蓮店一樓和平廣場採買。
劉育菁細數台南好物，表示關廟鳳梨甜、洋香瓜香，甜度都很高，還有台灣鯛料理包、鹹酥鯛魚，以及新開發的雙醬麵等，都可以選購。
遠百副總陳佑任說，這是台南市政府首次與遠百花蓮店合作，讓花蓮民眾可以零時差享受台南新鮮農特產品， 「南農fun花蓮」不只是展售平台，更是城市間合作的橋梁。
遠百花蓮店指出，兩天活動時間為下午1時30分至晚間9時，結合展售、互動與公益，包括每天限量的「南獸見面禮」與「南獸好旺禮」展售抵用券，現場打卡與吉祥物「巷仔貓」、「蘭花獸」合影即可獲得「南獸來襲打卡禮」，還可報名「金旺舞台秀」登台展演，表演就送好禮。
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