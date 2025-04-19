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基隆去年亂丟垃圾檢舉逾萬件 7成亂丟菸蒂、最多水溝受害

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／攝影
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／攝影

基隆市環保局統計，去年基隆市亂丟垃圾的檢舉案件數有1萬23 件，其中亂丟菸蒂案件7009 件，占74.6 %為最大宗。許多騎士與駕駛人隨意丟棄菸蒂或在街道及排水溝亂丟菸蒂，不僅汙染環境，更堵塞排水系統。環保局今天動員環保志工250人，清出2300根菸蒂。

響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會，呼籲市民重視亂丟菸蒂對環境的影響，立委林沛祥出席，各區250位環保志工與遠雄人壽、慈濟基金會、全家便利商店、保誠人壽等企業代表，共同宣示保護環境的決心。

環保局統計，去年基隆市亂丟垃圾的檢舉案件數達 1萬0023 件，其中亂丟菸蒂案件高達7009 件，占74.6 %。許多騎士與駕駛人隨意丟棄菸蒂或在街道及排水溝亂丟菸蒂，不僅汙染環境，更堵塞排水系統，導致淹水等問題，環保局向民眾發送特製「菸蒂來熄」熄菸盒，要大家不要亂丟菸蒂。

今天清掃範圍分為兩條路線，一是沿基隆火車站北站出口前港西街至海洋廣場周圍街道；二是沿基隆火車站南站出口前孝四路出發，清掃基隆市中心街道市容。250志工共清出垃圾40公斤，其中菸蒂超過2300根。

環保局長馬仲豪表示，市民可通過基隆市首創的LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」檢舉亂丟垃圾和菸蒂，今天「五心幸福里環境整潔維護績效考核計畫」也啟動，將落實到里內巷弄的菸蒂清理及執行各項考核。

響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／攝影
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／攝影
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／翻攝
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／翻攝
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／翻攝
響應世界地球日全國環境清理活動，基隆市環保局今天舉行推動乾淨家園考評啟動記者會。記者游明煌／翻攝

基隆 火車站 環保局長

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