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台東自主狩獵管理新頁 海端鄉崁頂村率先頒發狩獵證

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉崁頂村今天舉行布農族射耳祭典，慶典中該村傳統狩獵文化永續發展協會頒贈34位族人狩獵證，象徵村落推動狩獵自主管理制度已獲認可，也成為全縣頒發狩獵證的首個獵團組織。圖／林業保育署台東分署提供
台東縣海端鄉崁頂村今天舉行布農族射耳祭典，慶典中該村傳統狩獵文化永續發展協會頒贈34位族人狩獵證，象徵村落推動狩獵自主管理制度已獲認可，也成為全縣頒發狩獵證的首個獵團組織。圖／林業保育署台東分署提供

台東縣海端鄉崁頂村今天舉行布農族射耳祭典，慶典中該村傳統狩獵文化永續發展協會頒贈34位族人狩獵證，象徵村落推動狩獵自主管理制度已獲認可，也成為全縣頒發狩獵證的首個獵團組織。

獲頒狩獵證的協會幹部王力德表示，這3年透過相關培訓課程，深入理解傳統狩獵文化及山林智識的精髓，更實際參與了台灣黑熊等瀕危物種保育及生態棲地維護等工作，獲認證感到十分榮耀。

海端鄉崁頂村布農族射耳祭典今天在崁頂活動中心舉行，全村村民盛裝共襄盛舉，林業保育署台東分署分署也受邀參加該村傳統狩獵文化永續發展協會頒贈狩獵證書，見證村莊生態保育的成果。

林保署台東分署長吳昌祐指出，崁頂村在輔導計畫下，建立完整的獵人培訓課程及狩獵證制度，不僅開創縣內狩獵自主管理的首個重要範例，更樹立公私攜手合作、推動山林資源永續利用與文化傳承的重要里程碑。

據了解，林保署台東分署及受託團隊野聲環境生態有限公司於崁頂村共同培力輔導原住民族狩獵自主管理計畫已邁入第4年。計畫核心精神是透過部落獵人共同制定狩獵公約及回報狩獵紀錄，由族人自主管理及達成傳承狩獵文化目的。

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