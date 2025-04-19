觀光不能等 地震周年花蓮市長魏嘉彥啟動縣外交流

0403地震滿一周年，花蓮觀光還在緩步復甦，花蓮市長魏嘉彥近日積極展開縣外交流行程，陸續拜會南投縣長許淑華、桃園市長張善政，說明振興觀光面臨的困境，邀請兩縣市單位、民眾多到花蓮旅遊，欣賞東海岸之美，也協助地方重建。

去年大震重創花蓮交通和觀光，重災區的花蓮市多棟樓房震倒或受損，也因遊客大減，市區商圈、伴手禮、旅宿等產業進入寒冬，觀光產業一度相當低迷。

為了帶領市民走出困境，魏嘉彥近日積極到外縣市拜訪，陸續拜訪許淑華、張善政，盼兩縣市首長為花蓮推廣觀光、行銷伴手禮，鼓勵各單位到花蓮旅遊或是舉辦縣外觀摩活動。

許淑華與張善政都表示願全力幫助花蓮。許淑華說，花蓮若舉辦運動賽事或相關單位有觀摩計畫，一定力薦前往旅遊；張善政也說，他與花蓮有深厚情感，曾在壽豐鄉買地種樹，去年地震時也捐出善款協助救災與重建工作，花蓮觀光陷入困境，會積極評估安排桃園市各界到花蓮參訪的可行性，以實際行動支持。

「觀光不能等」魏嘉彥表示，花蓮以觀光立縣，有豐富自然資源，也有原住民、客家等多元的人文風情，受到去年大地震影響，觀光業面臨前所未有的打擊，幸好在各界幫助下已逐漸站穩腳跟。眼看暑假即將來臨，啟動外縣市交流活動，希望爭取更多支持與合作，讓花蓮重拾人氣。