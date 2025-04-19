吉安分局長突調職 花蓮縣警局：無關黑道

花蓮縣警局吉安分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆市警局擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局否認與黑道有關，強調是涉及內部管理問題，下屬多人提出離退，才循內部考核機制異動職務。

吉安警分局長職位近年異動頻繁，林俊廷去年8月接任吉安警分局長，原因是時任分局長吳思翰，被縣議員林源富在議會公開點名「誘拐人妻」，吳思翰當時否認自清，仍被降調基隆市警局擔任警務參，如今不到一年，林也將調去基隆，讓警界直呼「吉安分局應該要去拜拜」。

林俊廷任職不久遭拔官，內部議論紛紛，傳出他遭人檢舉疑似與黑道聚餐，甚至搭黑道弟兄的車輛去用餐，縣警局昨否認，稱並未接獲相關檢舉或投訴，指林俊廷異動原因主要是內部管理不當，造成下屬人心浮動。

據了解，吉安警分局幾位組長、所長，從3月下旬陸續求去，縣警局認為原因不單純，展開調查。

有同仁私下反映，林俊廷情緒控管極差，動不動飆罵，雖然不會說髒話，感覺被言語霸凌；也有人說，林有時事情沒搞清楚就亂罵人，即使事後發現錯罵也不會道歉，讓下屬覺得很委屈。

林俊廷將於本月21日交接，遺缺由金門縣警局金城分局長陳盈元接任。縣警局表示，經啟動內部考核機制，報請警政署職務異動。至於外傳有交往不當的情形，目前並沒有具體事證，但繼續了解，若有涉不法將追辦。