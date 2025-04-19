蘇花改中仁隧道 白牌機車試行 開放到10月底

公路局昨宣布，4月30日起試辦蘇花改中仁隧道開放普通重型機車通行，為期半年，已畫設機車專用道，限速50公里。民眾說，早就該開放了，否則只能開車或搭車，嚴重影響人民用路權。

蘇花改於2020年1月全線通車，初期除仁水隧道原本就規畫機慢車道，其餘路段僅開放小型車、大客車與大貨車通行；2022年9月1日起開放大型重型機車，經機車路權團體爭取，公路局再試辦開放排氣量逾50到250西西的普通重型機車上路。

公路局東區養護工程分局金岳工務段長長張芯瑋表示，試辦計畫已由交通部核定，預計試辦到10月底。中仁隧道屬長隧道，考量行車效率與安全，已畫設獨立機車專用道，且在機車道和汽車道間畫設50公分寬的槽化帶，做出明確間隔，提醒普通重型機車騎士，試辦後進入中仁隧道前請走右側的機車專用道。

張芯瑋說，試辦期間，普通重型機車可行駛於蘇花改仁水隧道及中仁隧道，其餘路段須走台9丁線；中仁隧道內汽車最高速限70公里、普通重型機車限速50公里。

公路局表示，將參照開放大型重型機車通行模式，以抽樣方式觀測與檢核隧道內的行車秩序、安全等指標，作為後續決策推動的基礎。