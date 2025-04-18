因應美關稅談判！基隆市長謝國樑二度座談 廠商盼紓困、融資優惠

美國加徵對等關稅政策暫緩90天實施，基隆市長謝國樑與立委林沛祥今邀基隆市工業會及兩大產業園區業者二次聯合座談。業者說，關稅衝擊會影響企業的業績或營收，政府可先設想紓困、融資等優惠政策。謝國樑表示，已請產發處會了解相關紓困預算需求，後續提案給立法院國民黨團參考。

六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，美國關稅實施是全球的問題，也期望在議題明朗化後，市府可支持廠商的需求，現在關稅的衝擊可能會影響企業的業績或營收，所以市府可先設想紓困、融資等優惠政策。

謝國樑表示，美方暫緩對等關稅90日雖然為臺灣企業爭取了寶貴時間，不過企業仍要因應台美關稅談判更多的變化，很多企業已經在進行應變，市府也會持續關注產業狀況及國際情勢，支援產業度過難關。

林沛祥表示，行政院預計下周提出880億元產業支持方案預算，而且不會是最後一筆，會與謝市長輔導廠商不論是轉型或是開拓其他市場，積極與中央政府協調幫助廠商，他的國會辦公室也會盡力協助，把廠商的問題反映給經濟部或是其他部會。

基隆市工業會理事長林青表示，市府成立溝通協調平台直接對接產業界的問題與困境。

市府產業發展處長蔡馥嚀指出，產發處已針對基隆市產業可能受關稅影響初步調查，並提出經貿衝擊與產業風險影響因應對策。此外，啟動勞工就業風險監控機制，以因應無薪假、裁員等風險。已赴海外設廠之企業，市府也將主動提供輔導資源與因應策略，穩定企業營運與勞工權益。