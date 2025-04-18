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寒害重創台東酪梨 立委陳瑩和莊瑞雄籲啟動救助

中央社／ 台東縣18日電

今年春節前後台東接連低溫，蜜蜂活動力下降，影響酪梨授粉與結果。立法委員莊瑞雄和陳瑩呼籲政府啟動農損救助。

今天上午民進黨立委陳瑩和莊瑞雄服務處人員，在行政院東部聯合服務中心副執行長許文獻、農業部台東區農業改良場副場長盧柏松陪同下勘查酪梨園。

陳瑩事後透過新聞稿表示，今年初接連低溫，不僅重創夏雪芒果，如今連酪梨也「花謝、果沒結」，初步確認授粉期遭逢低溫陰雨，導致「蜜蜂不飛、農民白忙」，災損情形不容忽視。

陳瑩表示，不僅不能讓農民血本無歸，農政單位應主動出擊，不能讓農民一邊搶收、一邊還要低聲下氣爭取補助，農民不是補助機制的行政人員，該出手的是政府，不是農民自己翻法條、跑公文。

莊瑞雄也透過新聞稿表示，極端氣候已不是新聞，但政府的應變不能繼續舊調重彈，再不動起來，台東酪梨產業就要斷根。他將持續追蹤本次低溫災損後續勘災與補助程序，協調中央與地方從寬、從速、從簡，「讓第一線的農民，不再孤軍奮戰」。

盧柏松表示，酪梨多採混合品系種植，花期從1月延續到4月，今年授粉期逢冷空氣南下與降雨，導致蜜蜂活動力下降，嚴重影響授粉與結果。

他表示，目前台東縣酪梨種植面積約259.77公頃，為全台重要產區，以台東市、卑南鄉與太麻里鄉為主要栽培地區，約197公頃，佔全台東7成5左右，面對氣候變遷趨勢，未來應強化品種選育與栽培管理技術，提升整體產業對極端氣候的調適能力。

台東 農民 酪梨

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