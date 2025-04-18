螢火蟲季欣賞夢幻螢光 宜蘭各地推導覽活動
迎接螢火蟲爆發季節，宜蘭縣政府與礁溪鄉公所即日起到5月底，分別推出賞螢導覽解說活動，邀民眾欣賞夢幻螢光。
宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，即日起至5月31日舉辦「2025蘭陽星空賞螢季」，推出賞螢地圖，提供近30處賞螢秘境。
工商旅遊處指出，另結合縣內14家休閒農場與休閒農業區業者分別推出賞螢導覽，地點位於南澳、大同、冬山、員山、頭城等鄉鎮，由專業解說員帶領，介紹螢火蟲的成長歷程、生態環境與賞螢禮儀，讓遊客在欣賞美景的同時，也能學習如何愛護這些生態精靈。
宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，因無光害及少污染，成為螢火蟲復育繁殖基地，近年更成為熱門賞螢秘境。每年4月到5月底晚間，可看到整座山谷交織成奇幻美景。
礁溪鄉公所今天表示，今年依往例，在4月到5月底期間每天下午4時到晚上8時於當地實施交通管制，安排講師生態導覽解說，民眾也可到當地管制點的服務站掃QR Code，即可透過手機聆聽。
五結鄉公所指出，去年選定五結國小生態池營造螢火蟲復育環境，今年復育有成，每當夜幕低垂，點點螢光在草叢、樹林間閃爍，歡迎民眾前往欣賞。
頭城農場表示，因農場良好的生態環境，吸引擬紋螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、山窗螢等種類螢火蟲在當地棲息，今年4月與5月推出「夏日賞螢趣」活動。
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