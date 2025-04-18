蘇花改中仁隧道試辦普通重型機車通行！4月30日上路「限速50公里」

公路局今天宣布，將於4月30日起試辦蘇花改中仁隧道開放普通重型機車通行，考量安全，已畫設機車專用道，試辦半年，期間普通重型機車限速50公里。

蘇花改於2020年1月全線通車，初期除仁水隧道原本就規畫機慢車道外，其餘路段僅開放小型車、大客車與大貨車通行，之後於2022年9月1日起正式開放大型重型機車，又經機車路權團體爭取，公路局再試辦開放排氣量逾50到250c.c的普通重型機車也能上路。

公路局東區養護工程分局金岳工務段長長張芯瑋表示，試辦計畫已由交通部核定，將於4月30日起試辦，預計試辦到10月底。

他說，中仁隧道為長隧道，考量行車效率與安全，已畫設獨立機車專用道，且在機車道和汽車道間畫設50公分寬的槽化帶，做出明確間隔，提醒普通重型機車騎士，開始試辦後，進入中仁隧道前請走右側的機車專用道。

張芯瑋說，試辦期間普通重型機車可行駛於蘇花改仁水隧道及中仁隧道，其餘路段需走台9丁線。中仁隧道內汽車最高速限70公里、普通重型機車限速為50公里，提醒用路人依限速行駛。

公路局表示，將參照開放大型重型機車通行模式，以抽樣方式觀測與檢核隧道內的行車秩序、行為、環境及安全指標之檢核，試辦半年後，依蒐集數據進行分析與評估開放普通重型機車通行的適宜性，作為後續研議道路環境精進方向及決策推動的基礎。