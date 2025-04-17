台東焚化爐測試冒黑煙 汙染數值超標引發關注

台東縣垃圾焚化廠今年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨天傍晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近民眾很擔心，也引來議員們關心。環保局表示，廠商正進行氣體測試，目前已要求廠商停燒檢查。

環保局長黃權煒表示，昨天廠商因執行檢測儀器MC3多成分氣體分析儀校正時，需要注入各種標準氣體，故出現冒煙及網站公開資訊各項監測數值有偏高情形，且顯示上已特別註明「預防性保養」，引發民眾對空氣品質的關心。

他說，為求慎重及消除民眾疑慮，已立即要求焚化廠代操作廠商先行停爐，待完成更新或校正後方可起爐運轉，未來會持續將正確的資訊揭露的更清楚。

昨天傍晚6點左右，有民眾發現垃圾焚化爐煙囪冒出黑煙，再打開環保局的即時監測系統，發現一氧化碳數值超過600PPM，二氧化硫數值超也超過200PPM，比縣府去年啟爐時承諾的嚴格把關數值高出10倍左右，擔心影響健康，紛紛電詢縣府1999及環保局。

議員張國洲、林參天、簡維國及黃治維今天也在臨時會詢問環保局，並紛紛要求環保局要來向縣議會提出一個監督小組，並由議員組成，並公開資訊讓民眾清楚知道焚化爐是在測試中還是常態運轉的狀態。