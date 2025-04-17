快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台東焚化爐測試冒黑煙 汙染數值超標引發關注

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣垃圾焚化廠今年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨天傍晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近民眾很擔心，也引來議員們關心。環保局表示，廠商正進行氣體測試，目前已要求廠商停燒檢查。記者尤聰光／攝影
台東縣垃圾焚化廠今年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨天傍晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近民眾很擔心，也引來議員們關心。環保局表示，廠商正進行氣體測試，目前已要求廠商停燒檢查。記者尤聰光／攝影

台東縣垃圾焚化廠今年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨天傍晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近民眾很擔心，也引來議員們關心。環保局表示，廠商正進行氣體測試，目前已要求廠商停燒檢查。

環保局長黃權煒表示，昨天廠商因執行檢測儀器MC3多成分氣體分析儀校正時，需要注入各種標準氣體，故出現冒煙及網站公開資訊各項監測數值有偏高情形，且顯示上已特別註明「預防性保養」，引發民眾對空氣品質的關心。

他說，為求慎重及消除民眾疑慮，已立即要求焚化廠代操作廠商先行停爐，待完成更新或校正後方可起爐運轉，未來會持續將正確的資訊揭露的更清楚。

昨天傍晚6點左右，有民眾發現垃圾焚化爐煙囪冒出黑煙，再打開環保局的即時監測系統，發現一氧化碳數值超過600PPM，二氧化硫數值超也超過200PPM，比縣府去年啟爐時承諾的嚴格把關數值高出10倍左右，擔心影響健康，紛紛電詢縣府1999及環保局。

議員張國洲、林參天、簡維國及黃治維今天也在臨時會詢問環保局，並紛紛要求環保局要來向縣議會提出一個監督小組，並由議員組成，並公開資訊讓民眾清楚知道焚化爐是在測試中還是常態運轉的狀態。

焚化爐 環保局長 議員

延伸閱讀

竟有四月雪？ 鶯歌大甲九圳驚見大量白色粉末

基隆天外天焚化爐代操作重新招商 地方盼增加回饋機制

台東焚化爐冒黑煙數值超標 環保局：濾管破裂

北市環保局：空氣品質恐亮紅燈 外出建議戴口罩

相關新聞

台東焚化爐測試冒黑煙 汙染數值超標引發關注

台東縣垃圾焚化廠今年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨天傍晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近...

宜蘭公館海邊漁船擱淺3個月 民眾聞油味憂汙染海洋

宜蘭頭城籍「宏承旺」號3個月前在壯圍海灘捕魚時，因距岸太近擱淺，雖然兩度嘗試吊，都因遭下方礁岩卡住失敗。近日有民眾在海邊...

基隆天外天焚化爐代操作重新招商 地方盼增加回饋機制

基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外操作合約明年到期，環保局已展開ROT招商作業。地方民眾期待新廠商能提供更佳營運回饋...

基隆東明路、六合街水溝長期惡臭惹民怨 研擬改善措施

基隆市信義區東明路、六合街靠寶雅店的這一側水溝，居民反映長期以來散發惡臭，環保局經常清理仍無法改善，民代指因水流無法順暢...

基隆人行道凸出惹禍 居民盼改善行車動線

基隆中正路、正豐街口新設人行道去年完工後車禍頻傳，居民指因為人行道「凸」出來，導致路幅縮減，十分危險，日前有機車騎士上人...

遷戶口選宜蘭縣長？代理縣長林茂盛：全力顧縣政與選舉無關

面對2026宜蘭縣長選舉，地方基層屢有勸進形象不錯的代理縣長林茂盛代表藍營參戰。據了解，林茂盛原本戶籍在台北，今年初代理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。