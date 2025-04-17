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宜蘭公館海邊漁船擱淺3個月 民眾聞油味憂汙染海洋

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城籍「宏承旺」漁船擱淺壯圍公館海邊3個月，民眾擔心油汙外洩汙染海洋。圖／民眾提供
宜蘭頭城籍「宏承旺」漁船擱淺壯圍公館海邊3個月，民眾擔心油汙外洩汙染海洋。圖／民眾提供

宜蘭頭城籍「宏承旺」號3個月前在壯圍海灘捕魚時，因距岸太近擱淺，雖然兩度嘗試吊，都因遭下方礁岩卡住失敗。近日有民眾在海邊散步聞到濃重柴油味，擔心海洋生態受汙染，縣府表示，船隻用油先前已經抽出，會要求船東儘速移除並提供協助。

「宏承旺」號1月16日在壯圍公館海邊捕撈魩仔魚時，在距岸近50公尺處坐攤擱淺。農業部漁業署及宜蘭縣府第一時間處理，並要求楊姓船東儘速脫離，維護海岸景觀及環境安全。

宜蘭縣府表示，期間兩度派出漁業巡護救難船「宜安6號」協助漁船脫困，但因距岸太近，船底遭礁岩卡住，沒能成功，只好先挖渠道綁纜繩固定，並要求船主抽出柴油，避免外洩造成汙染。

不過，近日又有民眾在公館海灘聞到濃重柴油味，擔心擱淺多日，可能漏油汙染海洋生態。

縣府海洋及漁業發展所表示，「宏承旺」號超過20噸重，拖吊不成是否能夠就地拆解汰除，因為屬私人財產，必須尊重船東意願，也要報請漁業署同意。目前正持續與船主協調後續處理方式，要求儘早移除且處理過程務必符合環保相關規範，有需要會再次出動宜安6號協助，若確實發現柴油外洩造成汙染，將依違反海洋汙染防治法開罰。

宜蘭頭城籍「宏承旺」漁船擱淺壯圍公館海邊3個月，民眾擔心油汙外洩汙染海洋。圖／民眾提供
宜蘭頭城籍「宏承旺」漁船擱淺壯圍公館海邊3個月，民眾擔心油汙外洩汙染海洋。圖／民眾提供

宜蘭 漁業署 農業部

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