漁船擱淺海灘逾3個月 宜縣府：暫無油污疑慮
宜蘭縣頭城籍漁船「宏承旺」擱淺壯圍海灘逾3個月，近日有遊客聞到柴油味，憂心污染海洋生態。宜蘭縣府今天表示，船主已抽出柴油，暫時沒有污染疑慮，將持續監控海洋環境。
超過20公噸重的「宏承旺」在1月中旬於海上作業時，不慎擱淺在壯圍鄉沙灘，相關單位獲報後立即提供救援協助，防止柴油外洩污染海洋。
宜蘭縣海洋及漁業發展所今天表示，曾要求楊姓船東移走船體，並2度派船協助拖離，但船底疑遭礁岩卡死，無法順利移除，僅能以纜繩固定船身，避免遭浪擊加速破損。因漁船為私人財產，是否就地拆解必須尊重船東，也須報請農業部漁業署同意，現階段會持續要求船東盡速移除，必要時也會再出動其他船隻協助拖離。
宜蘭縣環境保護局指出，現場暫時沒有污染疑慮，會持續監控；若真發現柴油外洩等污染情事，將依違反海洋污染防治法開罰。
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