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基隆天外天焚化爐代操作重新招商 地方盼增加回饋機制

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市天外天焚化廠委外操作合約，明年到期，環保局已展開ROT招商作業。地方民眾期待新廠商能提供更佳營運回饋方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市天外天焚化廠委外操作合約，明年到期，環保局已展開ROT招商作業。地方民眾期待新廠商能提供更佳營運回饋方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外操作合約明年到期，環保局已展開ROT招商作業。地方民眾期待新廠商能提供更佳營運回饋方案，環保局長馬仲豪今天表示，招商作業持續進行中，地方的訴求會納入考量。

天外天焚化廠位在天外天山區得名，廠區面積3.4公頃，設置2組爐床，每日處理容量600公噸。這座焚化爐BOT興建案在2005年2月間完工，同年3月27日委由信鼎環保技術服務公司接廠操作管理服務。

委外操作合約明年3月26日到期，環保局已展開製作ROT招商計畫書等作業，並在3月31日召開公聽會，邀請市議員、里長和專家學者出席。

焚化廠旁的孝德里長朱志偉說，焚化廠營運會影響附近居民的生活，環保局應向民眾說明目前的BOT營運操作，與未來ROT營運操作，對對地方責任與回饋有何差異。他樂見環保局促成廠商提供敦親睦鄰經費。

朱志偉表示，垃圾車進出焚化廠，經常有發生垃圾水滲漏路面，造成濕滑及散發惡臭，影響民眾生活安全，建議在招商計畫明訂汙染問題的維護及警急處理責任歸屬。

基隆市議員韓世昱說，垃圾處理幾年前調漲，但區里建設經費和里民回饋金沒有相對增加，希望滾動式調整。收運外縣市垃圾，廠商賺更多錢，也應回饋地方，並建議將智誠里、禮儀里、東信里納入1.5 公里範圍回饋對象。

市議員何淑萍也主張增加回饋機制，並提醒環保局，委外營運到期前，歲修不能偷工減料，才不會造成設備損壞。

基隆 環保局長 議員

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