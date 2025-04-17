台東焚化爐冒黑煙數值超標 環保局：濾管破裂

今年正式營運的台東焚化廠近日煙囪冒黑煙，有民眾上網查詢空氣監測數值超標，今日在議會引起議員關切。台東縣環保局表示，因日前地震導致部分濾管破裂，已停爐維修。

台東民進黨籍縣議員黃治維、國民黨籍縣議員張國洲紛紛接獲民眾反映，近日焚化廠冒出黑煙，上網查看公開監測資訊有2項超標，今天在台東縣議會臨時會提出質詢。

台東縣政府環保局長黃權煒表示，民眾關心的冒黑煙情事，目前已停爐進行全面檢修，初判原因為部分陶瓷濾管因地震破裂造成，停爐後亦會再全面檢修，持續嚴格要求代操作廠商，做好設備操作與汙染防制。

黃治維認為，近日沒有發生地震，質疑廠商可能使用不良品；每次發生問題都是民眾先發現，縣政府提供給議會監督的機制、資訊不足。

張國洲表示，昨晚接獲民眾反映「台東的藍天白雲都變成黑色了！」焚化爐冒出黑煙，而當時環保局稱因地震損壞設備，導致數據不正常，他質疑「既然損壞了，為何不立即停爐？」

黃權煒表示，為求慎重及消除民眾疑慮，環保局立即要求焚化廠代操作廠商先行停爐，待完成更新或校正後，才可起爐運轉；未來會持續將正確資訊揭露得更清楚，任何外界有疑慮情況，環保局均會積極因應處置，第一時間向外界充分溝通說明。