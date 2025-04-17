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基隆東明路、六合街水溝長期惡臭惹民怨 研擬改善措施
基隆市信義區東明路、六合街靠寶雅店的這一側水溝，居民反映長期以來散發惡臭，環保局經常清理仍無法改善，民代指因水流無法順暢淤積汙泥致生臭味。市府工務處日前會勘發現管道有高低差所致，將降低排水溝高度連接大箱涵，以利順暢排水。
東明路靠寶雅店的這一側居民反映指出，水溝長年臭氣四溢，民眾經過時都得掩鼻或戴口罩，經過時都有一股臭味撲鼻，令人作噁，聞起來有臭汙泥的味道。
附近也有一間健身房，據運動的李姓市民說，這裡水溝有一整排，從溝蓋往下看下方都積水不通，散發臭味，「這情況已經很久了」，水流都沒有流動，希望能改善。
市議員韓世昱表示，環保局清潔隊人員幾乎周周都有清理水溝，還挖除土泥、雜物，但就是無法改善，他翻開水蓋蓋發現水流無法順暢常淤積汙泥才會有臭味，尤其近日天氣轉熱臭氣又出來，嚴重影響附近居民及路過行人空氣品質，民眾經過時都喊臭得受不了。
韓世昱日前會同工務處下水道科到現場研議改善之道，最後達成共識，市府工務處表示，將適度下修該處排水溝高度，可以順利排水到六合街大箱涵的接合高度，排水和底泥就不會淤積，盼能有效改善臭味問題。
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