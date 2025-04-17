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基隆人行道凸出惹禍 居民盼改善行車動線

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆中正路、正豐街口人行道「凸出」，車禍頻傳，居民盼內縮改善。記者游明煌／攝影
基隆中正路、正豐街口人行道「凸出」，車禍頻傳，居民盼內縮改善。記者游明煌／攝影

基隆中正路、正豐街口新設人行道去年完工後車禍頻傳，居民指因為人行道「凸」出來，導致路幅縮減，十分危險，日前有機車騎士上人行道噴飛受傷。市府表示，研議內縮，或採取提高辨識措施來改善。

附近居民指出，很多汽機車行駛到中正路、正豐街口都發現人行道「凸」出來，外地人路況不熟很容撞上人行道邊緣，日前一名騎士還騎上人行道，人車噴飛受傷送醫。

李姓機車騎士說，人行道寬度太大占很多空間，實際走的人不多，凸出的人行道阻擋機車行進動線，突然發現道路縮減，反應不及常會撞上，人行道應往後退一點。

中正區中砂里長廖文雄說，此處道路彎度大很危險，建議人行道要內縮，否則夜間風險更高。消防局一輛救護車日前送病患行經到該路口時有鳴笛、號誌也是綠燈，仍與機車發生擦撞事故。

市議員張顥瀚說，中正路一路到正豐街是一個S型道路設置，去年拓寬人行道後相當多民眾反映車禍頻傳，人行道上的路緣石被撞得破損不堪，市府須研擬改善措施。建議在路緣先設完整反光貼條，並設欄杆讓用路人經過時提高注意度。

市府交通處表示，該處原本有房子，原來的路型設計就是如此，房子拆了之後才凸顯出來，道路工程是依照都市計畫道路線形施作，加上土地是國有地，要內縮恐怕有困難，會再研議如何處理，如果不能退縮就以提高辨識度來改善。

人行道 機車騎士 車行

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