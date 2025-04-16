遷戶口選宜蘭縣長？代理縣長林茂盛：全力顧縣政與選舉無關
面對2026宜蘭縣長選舉，地方基層屢有勸進形象不錯的代理縣長林茂盛代表藍營參戰。據了解，林茂盛原本戶籍在台北，今年初代理縣長後不再台北宜蘭通勤，搬進宜蘭宿舍，方便即時處理縣政，隨後因為確有居住事實，順其自然把戶口遷入宜蘭，他強調「此舉跟選舉無關」。
誰來代表國民黨參選下屆宜蘭縣長？至今局勢未明。林姿妙2018年底選上首任縣長時，延攬當時的新北市政府工務局副局長林茂盛到宜蘭縣政府服務，接下秘書長一職；林姿妙連任縣長，升他擔任副縣長，備受器重；林姿妙因案停職，今年起由林茂盛代理縣長職務。
無黨籍的他是國立台灣科技大學營建研究所及東吳大學法律研究所「雙碩士」，1994年起就任公務員，曾經在行政院公共工程委員會及新北市政府任職，無論在藍、綠縣市首長執政下他都服務過，表現優異，曾是省政府模範公務人員、行政院公共工程委員會模範公務人員、新北市政府模範公務人員，也曾榮獲行政院公共工程金質獎個人貢獻特優獎。
據了解，家住台北南港的林茂盛，7年前剛到縣府服務時，由於孩子都還在國中及高中求學升學階段，無法全部搬來宜蘭，除了疫情有段時間住宜蘭宿舍外，他幾乎每天台北宜蘭通勤，晚上還抱一堆公文回家批示。
現年58歲的林茂盛從早忙到晚，白天除了公務，下了班跑行程，無法每天兩地通勤，加上孩子長大了，於是搬到宜蘭市力行街的縣府老舊宿舍。他表示，既然與妻子都已經住在宿舍，1月17日順其自然把戶口遷入宜蘭並換發身分證，此舉跟選舉無關。
過去林姿妙縣長勤跑服務鄉親，林茂盛也這麼做，被外界認為他如此勤跑基層，傳出有人勸進他參選2026宜蘭縣長，更被視為「黑馬」。林茂盛笑說，他遷戶籍與參選縣長無關，他什麼馬都不是，就是全力「顧好縣政」服務鄉親，做他該做的事，其餘沒再做多想。
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