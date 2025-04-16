基隆田寮河修剪路樹民代控破壞生態 鷺鷥蛋掉地變蛋黃

基隆市府昨天起針對金雞橋與美猴橋一帶的田寮河畔路樹進行修剪，但遭議員指控過程粗暴，砍掉的樹幹已有很多鷺鷥築巢，雛鳥和蛋因此墜落。市府回應表示，未來會提前作業避開繁殖期，到今天下午已帶回30隻鷺鷥雛鳥及80顆鷺鷥蛋，將飼養後再野放。

金雞橋與美猴橋一帶的田寮河畔路樹，因靠近基隆廟口夜市與義二路商圈，基隆市動保所指出，因4月至10月是鷺鷥科築巢繁殖期，依以往經驗鳥糞量相當驚人，經會同公園科會勘後，擔心人潮來來往往影響育雛率，因此修剪5棵路樹，盼引導移往旁邊的路樹築巢。

議員陳宜指出，市府修路樹但手法粗暴，大鋸路樹樹幹，但上面都已有築巢了，她昨天趕至現場親眼看到鳥蛋掉落破裂流出變蛋黃，有的雛鳥奄奄一息，簡直破壞生態。