蘇澳消防呂劭宥風馳雨驟垂降50公尺搜救 宜縣府表揚

宜蘭縣府今天表揚模範公務人員，其中蘇澳消防分隊隊員呂劭宥曾參與多項重大事故救援，最驚險一次是垂降50公尺深谷搜救，當時夾雜著颱風尾勁加上雨水持續澆灌，數度險象環生。

宜蘭縣模範公務人員及績優人員頒獎典禮今天在宜蘭縣政府縣民大廳舉行，由宜蘭縣代理縣長林茂盛頒獎表揚25名獲獎者，其中一名獲獎者為消防員呂劭宥。

消防局表示，呂劭宥自民國105年10月起，即擔任消防局第四大隊蘇澳消防分隊隊員至今，曾積極參與花蓮震災、普悠瑪翻車事故、南方澳跨港大橋倒塌，以及黑鷹直升機墜落等事故救災救護任務，呂劭宥奮勇向前，直到完成任務。

在無數次的救援中，呂劭宥指出，最驚險一次是在去年7月「凱米」颱風凱米剛經過台灣，救援一輛自小客車墜落50公尺深谷過程，當晚在蘇澳鎮台9線116.8公里處，當時夾雜著颱風尾勁及零星地震，他從坍塌點垂降搜救，強風氣流不斷讓繩索擺盪。

呂劭宥說，下搜過程除舉步維艱外，加上大量雨水持續澆灌，坍塌點隨時有落石破碎的可能，救災過程險象環生，所幸他步步為營抵達現場，為4名傷患檢傷，在與現場消防員通力合作下，成功將傷患救出。

林茂盛表示，期盼獲獎人員持續在公務領域發光發熱，更期許全體公務人員能以獲獎人員為標竿，共同努力深耕這塊土地，使各項施政穩健發展，讓縣民感受到幸福與安居樂業。