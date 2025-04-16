基隆捷運六堵站案 市府將拜訪地主盼合作開發

基隆市政府今天指出，為順利取得基隆捷運設施必要用地，以六堵站為例，將拜訪周邊土地所有權人，了解參與開發意願，盼結合公部門力量與民間資源，帶動沿線產業發展。

基隆市交通處表示，市府正積極有序推動基隆捷運，已完成基本設計送交通部審議，核准後會再送交公共工程委員會；針對工程經費等面向審查，通過後才可動支預算執行。

交通處指出，基隆捷運路線多沿既有道路劃設，規劃階段已盡量擇定現有道路及公有土地作為捷運設施用地，但捷運車站及車站出入口，仍可能位於道路範圍外。

基隆市府表示，以行政院核定綜合規劃報告的六堵站為例，車站出入口將設於工建西路南側的台灣自來水公司六堵淨水廠及北側的大片空地上，相關及周邊土地所有權人，包括全聯實業股份有限公司、自來水公司、台灣東洋藥品公司、台松科技公司、聯力工業公司等。

市府指出，將全面盤點並拜訪土地所有權人參與開發意願，期待將車站與周邊土地緊密結合，也會在保障土地所有權人權益前提下，全力結合民間資源與公部門力量，盼逐步帶動產業升級與城市發展。