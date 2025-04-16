帛琉「無私分享」號帆船 將以星象導航5月訪台東

帛琉帆船Alingano Maisu，有延伸為「無私分享」之意，預計20日從帛琉航向台東，將以星象非儀器航海技術航海，10名船員中有1名蘭嶼達悟族人，預計5月7日抵達台東。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，今年推動「南島文化傳統舟船國際交流活動」航海計畫，由台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）共同策劃，由航海大師Sesario Sewralur擔任領航員，以星象非儀器航海技術航海，將於5月初拜訪台東。

台東縣政府表示，這艘船名為Alingano Maisu，是由已故航海大師皮艾魯格（Mau Piailug）命名，寓意「航海知識的分享，要像掉落在地上的麵包果，大家都可以取食」。延伸為「無私分享」之意，這也意味著大家是來自同一個島嶼的人。Alingano Maisu是雙船體波里尼西亞型式遠程航海帆船、單桅桿（桅桿高度14公尺）、船隻長17公尺、甲板寬度5公尺。船齡為18年，目前總航程時數約為37萬8900海里。

台東縣政府表示，Alingano Maisu預計20日從帛琉出發，帛琉相當重視這個航海行動，因為對帛琉而言，是回到母親的島嶼，當天預計帛琉總統將會出席大船出航典禮，也會有台東的阿美族和達悟族耆老前往為這艘航海船做祈福儀式。

航行的船員總共10名，都是具遠航海能力及高心理素質的水手，其中1名是台東的族人蘭嶼達悟族（雅美族）張也海‧夏曼。

台東縣政府表示，Alingano Maisu從帛琉啟程後，途經菲律賓群島、巴丹群島，然後航向蘭嶼，航程預計15至20天，預定於5月4日抵達蘭嶼，在蘭嶼停留3天2夜，與當地達悟族族親交流，交換航海的記憶和技藝，5月7日清晨再次啟航前往台東。

Alingano Maisu抵達台東時，在杉原灣會有海岸線的族人組成歡迎隊伍，熱烈歡迎領航員和水手們。

台東縣政府表示，這次由帛琉以航海方式拜訪台灣，是南島語族群首次以傳統方式駕駛帆船，登陸台灣來訪之歷史性事件，對台東而言，則將是寫下了歷史的新頁。這次航行正可探索太平洋海洋島嶼民族遷徙路線，並記錄本次航線與島嶼影像，提供台東縣政府作為文獻資料。