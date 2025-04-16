基捷帶動六堵發展 市府將訪土地所有權人推動聯合開發

基隆捷運建設正在推動中，基隆市民多期盼透過聯合開發等模式帶動沿線發展。為順利取得捷運設施必要用地，並結合民間單位資源參與開發，基隆市政府交通處表示，市府將訪視土地所有權人推動聯合開發，結合公部門力量與民間資源，帶動沿線產業發展。

交通處表示，地方希望基隆捷運能透過聯合開發等模式帶動沿線發展，市府表示，為順利取得捷運設施必要用地，並結合民間單位資源參與開發，以捷運六堵站為例，正研議盤點並訪視周邊土地所有權人的參與開發意願，以更多元的用地取得方式，盼能提高民間配合政府公共建設的意願，結合公部門力量與民間資源來開發。

交通處表示，基隆捷運路線多沿既有道路進行畫設，規畫階段已盡量擇定現有道路及公有土地作為捷運設施用地，但是捷運車站及其出入口仍可能位於道路範圍外。以行政院核定綜合規畫報告的捷運六堵站為例，車站出入口將配置於工建西路南側的自來水公司六堵淨水廠，及北側的大片空地上。

對此，市府將全面盤點並訪視土地所有權人的參與開發意願，期待將車站與周邊土地使用緊密結合。土地所有權人包括全聯公司、自來水公司、台灣東洋藥品公司、台松科技公司、聯力工業公司等。