推動竹材產業多元發展 花蓮南區辦竹林資源說明會

推動在地竹材產業永續發展，花蓮縣政府盤點縣內竹林資源，委託國立宜蘭大學進行調查，並分享竹產業發展趨勢與技術，盼資源循環再利用與綠色經濟發展，拓展竹材的多元價值。

花蓮縣政府農業處表示，積極與農業部林業及自然保育署合作，透過推動地區竹材產業發展新興計畫，預計分階段盤點縣內竹林資源，並輔導竹產業發展，今年度規劃盤點花蓮南區，包括玉里鎮、卓溪鄉及富里鄉，期望透過實地調查，全面了解當地竹林分布現況，為後續竹產業推動奠定基礎。

農業處指出，安排說明會，除介紹竹林資源盤點計畫，分享竹產業發展趨勢與技術外，也將說明竹材及剩餘資源應用，如竹炭、竹醋液，以及將林業廢材轉化為生質顆粒等再生能源，推動資源循環再利用、綠色經濟，進一步開發竹材的多元價值。

說明會場次時間分別為4月17日下午1時30分在卓溪鄉公所、4月18日上午8時30分在富里鄉石牌村富北68號、18日下午在富里鄉羅山大魚池竹林步道露營區舉辦。

此外，活化荒廢竹林及促進疏伐管理，花蓮縣政府預計於5月初辦理「竹材採伐作業工作坊」，將介紹高效能竹木採伐技術與應用操作，並安排現地實務操作與經驗交流，推廣老廢竹林更新觀念與多元化經營策略，強化地方對竹林資源的永續管理與實務應用。

縣長徐榛蔚表示，自古以來竹與日常生活中的食衣住行育樂相隨，近年來推動永續，也推廣利用大自然創造淨零碳排，促進人與自然的和諧共存。花蓮地區擁有豐富的天然竹林資源，透過科學化盤點、社區參與與跨單位合作，有助於促進地方創生、發展低碳經濟及提升竹材附加價值。縣府將持續與產官學民攜手推動地方竹產業，打造具韌性與永續性的綠色產業模式。