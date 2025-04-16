宜蘭縣府表揚25位模範及績優公務員 推薦民政處長張謙祥全國評選

宜蘭縣政府今天表揚模範公務人員及績優人員共25人，縣府各單位、所屬機關學校及鄉鎮市公所遴選推薦，經由縣府考績委員會評選後脫穎而出，其中民政處長張謙祥更榮獲推薦角逐全國模範公務員，代理縣長林茂盛感謝獲獎同仁經常犧牲與家人相處時間，認真努力為公務付出，獲此榮耀實至名歸。

這次獲表揚有6位模範公務人員，包括民政處長張謙祥、交通處科長林怡萍、農業處專員陳懿、地政處技士劉志哲、警察局羅東分局偵查佐林聖展、環境保護局技士吳健銘，每人獲頒獎座、3萬元獎金及公假5天。

另有19名績優人員是民政處科長吳芳君、工商旅遊處技正吳仲民、水利資源處專員莊子逸、社會處約聘社會工作督導員謝靜文、勞工處科員黃威淳、秘書處科員游于正、計畫處專員梁敏嘉、消防局隊員呂劭宥、財政稅務局科長謝松洋、財政稅務局主任黃信陽、體育場場長陳冠宇、蘭陽博物館館長陳碧琳、宜蘭地政事務所課長張暄民、南澳鄉衛生所護理師兼護理長楊君瑩、宜蘭市公所主任張珮萱、頭城鎮公所主任宋益安、壯圍鄉公所清潔隊隊長邱文彬、冬山鄉公所課長林正旺、國華國民中學護理師許美珠，每人獲頒獎狀及5千元等值禮券。

推薦全國選拔的張謙祥，56歲，曾任建設處科長，秘書處副處長、秘書處副處長、交通處副處長及水利資源處副處長，在交通處任內協助推動「四縱六橫」及規劃5處轉運站，水資處任內推動重大水利建設，榮獲民間參與公共建設金擘獎及公共工程金質獎肯定。

績優人員表揚的縣消防局呂劭宥是特種隊員，他去年曾參與蘇花公路小客車墜谷救援，烏岩角登山救援，下切到150公尺成功把人救出。他說，每次救援任務都是挑戰，秉持救人為先、全力以赴的信念，小心審慎把每次任務做到最好。