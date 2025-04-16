帛琉國際舟船Alingano Maisu號20日啟航 預計5月7日抵台東

台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟船Alingano Maisu號20日從帛琉出發，預計5月7日抵達台東杉原灣，將是寫下歷史新頁。

縣府原民處指出，Alingano Maisu號20日從帛琉出發後，以星象非儀器航海技術途經菲律賓群島，然後航向蘭嶼，在蘭嶼停留3天2夜後，5月7日清晨再次啟航前往台東杉原灣。航程預計15至20天，航行距離逾上千公里。

據了解，這艘船名為Alingano Maisu，是由已故航海⼤師Mau Piailug命名，寓意「航海知識的分享，要像掉落在地上的麵包果，大家都可以取食」。延伸為「無私分享」之意，這也意味著大家是來自同一個島嶼的人。

Alingano Maisu是雙船體波⾥尼⻄亞型式遠程航海帆船、單桅桿、桅桿⾼度14公尺、船隻⻑17公尺、甲板寬度5公尺，⾄今船齡為 18 年，目前總航程時數約為37萬8千9百（701722.8公⾥）。

原民處進一步說明，Alingano Maisu20日從帛琉出發，對他們而言是回到母親的島嶼，帛琉總統將會出席大船出航典禮，也會有台東的阿美族和達悟族耆老前往為這艘航海船做祈福儀式。航行的船員總共10名，都是具遠航海能⼒及⾼⼼理素質的⽔⼿，其中一名是台東蘭嶼達悟族張也海‧夏曼。