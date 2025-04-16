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寒害影響 台東夏雪芒果災損即日起受理申辦救助

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受到今年初寒害影響，台東夏雪芒果預估產量銳減，縣府向中央爭取災損。圖／台東縣政府提供
受到今年初寒害影響，台東夏雪芒果預估產量銳減，縣府向中央爭取災損。圖／台東縣政府提供

受到今年初寒害影響，台東夏雪芒果預估產量銳減，縣府向中央爭取災損，農業部核定納入農業天然災害現金救助及低利貸款辦理地區，每公頃助金額為10萬元，即日起開始受理申辦至4月29日止。縣府表示，符合資格的農友務必於期限內到土地所在地公所辦理。農民表示，不無小補。

農業處指出，去年康芮颱風來襲，台東農損全國最嚴重，其中改良種芒果被害面積189公頃、無收穫面積38公頃，損失金額至少1400萬元；今年芒果恐因寒害產量銳減，可能只剩1至2成。全縣改良種芒果種植面積約352公頃，其中夏雪芒果種植面積約200多公頃，占最大宗。

台東夏雪芒果因果實具有土芒果的濃厚香氣、愛文芒果的細緻、金煌芒果的甜度，因此，被喻為「芒果界的LV」。且由於產量不多，加上備受農民細心呵護，價格維持非常高，屬於高經濟作物，品質深受國內外消費者喜愛。但今年初寒害影響，造成夏雪花期結果率低。

農業部日前依「農業天然災害現金救助項目及額度」公告改良種芒果低溫農業天然災害現金救助，每公頃為10萬元，雖然是杯水車薪，卻可以減輕農民經濟壓力。張姓農民說，從果樹上小果捏開很多沒有果仁，成了空包彈，這都是授粉不全，有補助至少可以貼補一些成本。

農業處表示，自災情發生後，第一時間即啟動災情調查，並彙整資料向中央爭取改良種芒果天然災害現金救助。農民從即日起至29日，備妥身分證明文件及土地合法證明文件，至土地所在地公所就可申辦補助。同時會持續積極拓展行銷通路，協助農民賣出去。

台東 芒果 農民

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