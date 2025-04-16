基隆中正路、正豐街口人行道「凸出來」 機車噴飛…頻釀車禍

基隆中正路、正豐街口新設人行道去年完工後車禍頻傳，居民指因為人行道「凸」出來，導致路幅縮減，十分危險，日前一名機車騎士騎上人行道噴飛受傷送醫。市府表示，研議內縮，如果不成會提高辨識措施改善。

附近居民指出，很多汽機車行駛到中正路、正豐街口都發現人行道「凸」出來，外地人路況不熟很容撞上人行道邊緣，日前一名騎士還騎上人行道，人車因此噴飛受傷送醫。

李姓機車騎士說，人行道寬度太大占了很多空間，但實際走的人不多，凸出的人行道阻擋機車行進動線，到了前面才發現道路縮減，反應不及常會撞上，人行道應往後退一點。

中正區中濱里長廖文雄說，此處道路彎度大，很危險，建議人行道要內縮，否則晚上很危險。消防局一輛救護車日前送病患行經這路口時有鳴笛、號誌也是綠燈，還與機車發生擦撞事故。

市議員張顥瀚說，中正路一路到正豐街是一個S型的道路設置，去年拓寬人行道後非常多民眾反映車禍頻傳，人行道上的路緣石被撞得破損不堪崩落，顯然不斷被機車撞擊，盼研擬改善措施。建議市府在路緣先設完整反光貼條，並設欄杆讓用路人經過時提高注意度。