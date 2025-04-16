台東觀光夜市今起封路整修 資訊牛步引民怨

為推動提升台東市正氣路「觀光夜市」的道路工程規畫，縣府向中央爭取經費整修，並於今起封路。夜市也將暫遷南京路市民廣場。警方表示，整修期間勢必面臨交通黑暗期，呼籲民眾遵守交通，配合交管指揮。

縣府財經處指出，位於正氣路上的觀光夜市是市區重要經濟命脈，但因相關設施年久失修，因此，去年向中央爭取並自籌經費計850萬元，整修包括道路鋪設、管線更新、汙水與排水系統優化及入口意象設計等，提升觀光品質。

台東市正氣路上攤位全長近300公尺，因鄰近市中心，每年吸引人潮聚集，是遊客逛街場所之一，縣府於2010年成立觀光夜市，每周四、五、六下午5點封街營運至晚上12點，並逐漸成為夜間知名觀光勝地。

由於觀光夜市場域空間設施使用逾10年，道路、公廁及水電設施都已老舊，因此，縣府向經濟部申請經費補助進行整修，工程預計約3個月，施工期間夜市將於5月8日起暫遷南京路市民廣場，營業時間不變。

不過，今天封路相關資訊大多民眾不知情，早上上班上課時間，許多民眾欲經正氣路時，才發現道路不通，就必須繞道行駛，抱怨連連。林姓市民說「都沒通知啊！差點上班遲到」。另柯姓市民說「資訊要透明一點」。