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超狂捐贈..18組愛心人捐7000多萬消防車輛資材 赫見千萬鷗翼車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
這次受贈共有16輛各式救災救護車輛，光是消防警備車就高達9輛。記者戴永華／攝影
這次受贈共有16輛各式救災救護車輛，光是消防警備車就高達9輛。記者戴永華／攝影

宜蘭縣有史以來最大規模的消防車、救護車及救災救護器材聯合捐贈，今天有來自各界共18組愛心人士，捐贈16輛消防救災及警備運輸等車輛，還有多種救災救護資材，總價值超過7000多萬元，其中最特別是造價上千萬元的鷗翼車，更是消防局成立以來所受贈最高單價車輛。

縣消防局表示，捐贈者包括宗教團體、企業組織與一般民眾，從消防救災車輛到救災救護資材都有，受贈車輛及資材超過7000萬元，是消防局史上受贈金額最高的一次聯合捐贈，每位捐贈者懷抱著各自的信念與初心，將滿腔熱忱化為實際行動，把愛心傳遞給需要幫助的人。

經統計，捐贈消防衣帽鞋組90套、救命器190只、面具含肺力閥85組、背架及氣瓶57套、鷗翼救助器材車1輛、特種搜救隊國家認證計畫器材1批、小型水箱車1輛、救護車4輛、消防警備車9輛、器材運輸車1輛、機車2輛、直立型救援探照燈及防護手套、充電式砂輪機18套、救災用無線電手提台12組、火場搜救裝備8組、救災用破壞器材1套、可攜式心臟電擊器及生理監視器6組及耗材一批。

現場最大型也最昂貴的鷗翼救助器材車，捐贈者是嵩雷精密工業股份有限公司董座張顯松，縣消防局說，這是消防局從未有過的最新式器材車，可存放大量救災器材及物資，供長時間救災使用，消防局今年預計參加特種搜救隊國家認證計畫，這輛車是不可或缺的一部分。

此外，沈瑞瑾代表家族捐贈1輛賓士救護車及2輛警備車，她表示，先祖父諱萬里，育有火樹、石象、金獅三子，秉持先祖父母遺愛人間精神，捐三輛車分別命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，以為紀念。

消防局表示，這次消防警備車受贈高達9輛，警備車主要用於災情勘查、運輸救災物資器材、山域搜救及水域救溺等各式災害救援，這次受贈大量消防警備車將大幅提升救災機動性。

嵩雷精密工業股份有限公司捐贈造價上千萬元的鷗翼車，是宜蘭縣消防局的第一輛。記者戴永華／攝影
嵩雷精密工業股份有限公司捐贈造價上千萬元的鷗翼車，是宜蘭縣消防局的第一輛。記者戴永華／攝影
聯合捐贈者共同揭開大禮盒，散播愛心與關懷，傳遞給需要幫助的人。圖／消防局提供
聯合捐贈者共同揭開大禮盒，散播愛心與關懷，傳遞給需要幫助的人。圖／消防局提供
沈瑞瑾代表家族捐贈1輛賓士救護車及2輛警備車，分別命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，以為紀念。記者戴永華／攝影
沈瑞瑾代表家族捐贈1輛賓士救護車及2輛警備車，分別命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，以為紀念。記者戴永華／攝影
鷗翼救助器材車的捐贈者是嵩雷精密工業股份有限公司董座張顯松，今天由董座夫人（右三）代表捐贈。記者戴永華／攝影
鷗翼救助器材車的捐贈者是嵩雷精密工業股份有限公司董座張顯松，今天由董座夫人（右三）代表捐贈。記者戴永華／攝影
宜蘭有史以來最大規模的消防車、救護車及救災救護器材聯合捐贈，來自各界共18組愛心人士，捐贈16輛消防救災及警備運輸等車輛，還有多種救災救護資材，總價值超過7000多萬元。圖／消防局提供
宜蘭有史以來最大規模的消防車、救護車及救災救護器材聯合捐贈，來自各界共18組愛心人士，捐贈16輛消防救災及警備運輸等車輛，還有多種救災救護資材，總價值超過7000多萬元。圖／消防局提供
沈瑞瑾家族捐贈1輛賓士救護車及2輛警備車，分別命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，以為紀念。記者戴永華／攝影
沈瑞瑾家族捐贈1輛賓士救護車及2輛警備車，分別命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，以為紀念。記者戴永華／攝影

愛心 救護車 萬里

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