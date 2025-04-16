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基市公共幼兒園 可參觀再登記

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心，5月2日、3日辦理招生登記，各幼兒園4月21日至25日開放參觀。圖／基市府教育處提供
基隆市公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心，5月2日、3日辦理招生登記，各幼兒園4月21日至25日開放參觀。圖／基市府教育處提供

基隆市公立幼兒園、非營利幼兒園以及職場中心，將於5月2日、3日辦理招生登記，合計開放1700個招生名額。基市府教育處表示，各幼兒園4月21日至25日開放參觀，家長可以與幼兒園聯繫，協助家長選擇適合的幼兒園。

教育處表示，5月2日上午9時至下午3時，5月3日上午9時至中午12時，辦理114學年度全市44家公立幼兒園、7家非營利幼兒園及5家職場中心招生登記，招生資訊已陸續寄至幼兒家中，家長也可上基隆市幼兒教保資訊網（https://kids.kl.edu.tw/）查詢相關資訊。

教育處指出，2019年9月2日至2023年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，可在登記時間至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記。

低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校的幼兒，具有優先入園資格。

教育處長徐嬿立指出，基隆市公共化幼兒園114學年度全數達成師生比1比12目標，全面開辦課後延長照顧服務，降低幼教老師的教學負擔，也提升幼兒的照顧品質。

基隆 幼兒園 職場

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