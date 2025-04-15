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反制檢舉達人出奇招 祭奠用靈獅擺騎樓秀跑馬燈成話題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市經營喜喪禮儀周邊商品的柯姓「花坊」業者，因常遭人檢舉，在騎樓放置「白色靈獅」，跑馬燈秀出「檢舉達人，你是吃飽太閒……不要一直找鄰居麻煩」等文字，畫面上傳網路成為話題。圖／讀者提供
基隆市經營喜喪禮儀周邊商品的柯姓「花坊」業者，因常遭人檢舉，在騎樓放置「白色靈獅」，跑馬燈秀出「檢舉達人，你是吃飽太閒……不要一直找鄰居麻煩」等文字，畫面上傳網路成為話題。圖／讀者提供

基隆市經營喜喪禮儀周邊商品「花坊」的柯姓業者，因常遭人檢舉占用騎樓，把「白色靈獅」放在騎樓，LED燈秀出「檢舉達人，你是吃飽太閒……不要一直找鄰居麻煩」等文字，畫面上傳網路成為話題。有網友說自己先違規，不應詛咒人，柯男今天出面訴說委屈，並說警方勸導後已收起來。

有網友在臉書「爆料公社」發文，指有業者長期在店外畫紅線路段違規停車，有時還用兩輛車輪流停放占雨。鄰居看不過去提出檢舉，結果業者竟用「跑馬燈」警告。業者明明有錯在先，卻怪罪檢舉達人，令他傻眼。

這家名為「花坊」的店，位在基隆市暖暖區，騎樓柱子的廣告看板，有「喜喪禮儀周邊商品」、「靈獅、靈龍、米塔、白鶴、鮮花、陣頭」文字。業者把祭奠用的靈獅放在騎樓，跑馬燈全文是「檢舉達人你是吃飽太閒，還是家庭不美滿，心裡有問題要去看醫生，不要一直找鄰居麻煩」。

柯姓業者得知擺放靈獅反制檢舉達人的作法，在網路成為話題，今天出面說明心聲，表示幾個月前租下這家店面作為倉庫，因為自己和其他鄰居，都因不斷被人檢舉感到無奈。他從事的行業剛好有「字幕機」，所以用這個方法，希望檢舉達人不要每天檢舉對付大家，大家都是賺辛苦錢。

警方指出，在騎樓擺設LED跑馬燈播送相關文字，涉嫌影響通行，社會觀感也不好，獲報後派員到場處理。業者的行為屬「路霸」性質，雖未構成重大交通妨礙，但影響市容與用路人權益，所以依道路交通管理處罰條例勸導，提醒業者不得在騎樓堆放物品，作為情緒發洩之用，業者也配合撤除。

達人 鄰居 騎樓

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