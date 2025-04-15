基漁會三巨頭就位 理事長連任、常監換新人、總幹事續聘

基隆區漁會新任11名理事及3位監事，今天召開第1次理、監事會議，現任理事長簡建輝連任，常務監事為簡豐堅，總幹事陳文欽獲得續聘。基市府產業發展處長蔡馥嚀祝賀漁會「三巨頭」就任，與市府合作漁業發展及轉型，提升漁民福祉。

基隆區漁會3月22日舉辦第19屆漁民小組及會員代表選舉，順利選出33位會員代表及6位漁民小組長。4月7日召開第1次會員代表大會，選出11名理事及3位監事，並在今天召開理、監事會議，選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。

蔡馥嚀表示，感謝漁會總幹事陳文欽帶領團隊順利完成選務工作，恭賀連任成功的理事長簡建輝及新任常務監事簡豐堅，未來配合績優總幹事陳文欽，帶領漁會團隊持續服務基隆漁民，並與市府攜手合作，關注漁業發展及轉型，提升漁民福祉，促進漁業永續發展。

市府產發處指出，基隆區漁會近年在簡建輝、陳文欽帶領下，朝多角化經營，持續漁產品精緻化及多元化發展，更特別注重漁業文化傳承，推動食魚教育、綠色照顧及漁工權益服務提升等，提升了漁業的發展韌性及帶領基隆漁業面對更具挑戰的未來。