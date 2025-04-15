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防護網攔不住？中橫宜蘭支線落石砸車1死1傷 工務段說明原因

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供

中橫公路宜蘭支線台7甲線今天下午發生落石砸車，貨車副駕駛座男子慘死、駕駛傷重送醫，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，超出範圍，未來會考慮加高邊坡防護網。

今天下午將近4時，台7甲6.7公里處發生落石砸人車，重達上百公斤巨石砸中3.5公噸貨車，車頂凹陷，副駕駛座52歲謝姓男子失去心跳，62歲劉姓駕駛一度昏迷受困車內，救出送醫時意識清楚，頸背部疼痛及肢體擦傷。由於附近正進行道路邊坡施工，半小時放行5分鐘，民眾懷疑事故意外是否與施工管制有關？

獨立山工務段段長詹晨耀表示，邊坡施工位於中橫公路宜蘭支線台7甲線6.4公里，該輛貨車從大同鄉開下來，車輛行進間、尚未到達施工路段就發生落石掉下，而且這次邊坡施工路段不長、每次管制車輛不多，施工與砸車意外並無關連。

防護網為何攔不住落石？詹晨耀表示，防護網從地面算起，圍網高度約60公尺，這次落石從70公尺以上高度掉下來，不是圍網的防護高度；不過發生這起意外後，他們會考慮加高鋪設防護網。

「開車見到路面有碎石塊，要小心」，詹晨耀說，通常大石塊掉落之前，會先掉落碎石塊，民眾如果開車經過原本乾淨的路面，突然出現碎石塊，必須提高警覺，留意邊坡，快速通過或停車，最近大同鄉山區道路4月13日受鋒面大雨及4月12日地震影響，邊坡不穩，易有坍方落石，路況難掌握，請用路人避免進入山區道路。

中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／民眾提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／民眾提供

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