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台東芒果受寒害立委關切 農業部公告現金救助

中央社／ 台東縣15日電

春節前後幾波寒流，影響台東夏雪等改良種芒果結果，台東立委紛紛向農業部提出天然災害救助，農業部今天公告，台東縣改良種芒果列為低溫農業天然災害現金救助地區。

2至3月間正是夏雪芒果授粉和結果時，但幾波寒流影響授粉和果樹成長，導致結果率不好，民進黨籍立委莊瑞雄和陳瑩多次前往果園勘查，並向農業部爭取現金救助；國民黨籍立委黃建賓也在立法院向農業部反映相關問題。

陳瑩國會辦公室表示，今天接獲農業部人員告知，將台東改良種芒果列入天然災害現金救助區域，辦公室也隨後收到農業部正式公文。

農業部今天公告台東縣改良種芒果低溫農業天然災害現金救助，每公頃新台幣10萬元，申請期間為16日至29日，損害率達20%以上的農民，盡快向公所提出申請。

陳瑩透過訊息表示，有芒果界LV之稱的夏雪芒果，口感豐富且鮮甜，許多饕客愛不釋手。今年台東包含夏雪芒果在內的改良種芒果，寒害農損嚴重，農民辛苦一整年，損失慘重。她和莊瑞雄多次帶領農業部及相關單位到果園勘查，要求以最快速度核定現金救助，助農民渡過難關。

陳瑩表示，依農業部統計，全台東種植改良種芒果面積約350公頃，台東市、卑南鄉、東河鄉為前3大種植面積的鄉鎮（分別為145公頃、61公頃、49公頃），而台東改良種芒果當中，種植夏雪芒果230公頃最大宗，為台東主要的農產品之一。

台東 芒果 農業部

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