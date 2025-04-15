花蓮推月嫂到宅服務 產後60天可享180小時補助近6萬元

花蓮縣政府推出月嫂到宅坐月子服務，符合條件的新生兒家庭，產後60天內有180小時服務，補助近6萬元，不但節省開支，也獲得喘息時間，提升新生兒的照顧品質。同時為接受過專業培訓的月嫂，提供穩定工作機會。縣府徵求縣境中南區月嫂，幫助孩子與家長一起成長。

縣府今天舉行「婦幼照顧暨坐月子到宅服務」記者會，邀請月嫂與媽媽們分享經歷，縣長徐榛蔚致贈每位月嫂工作包，期望幫助工作更順利。

原本從事旅宿業的余美珠，因遇上疫情失業，接受職能工會月嫂訓練後，透過花蓮縣坐月子到宅服務媒合平台開始接案，去年8月起至今，已服務14個個案。

生第二胎媽媽吳芸安考量經濟支出，申請到宅坐月子服務，她表示，月嫂到宅協助照顧自己與寶寶、製作月子餐、幫忙簡易家事，讓她產後得以好好休養，家人也安心。

縣府社會處長陳加富表示，新生兒母親年收入未達200萬元，父或母設籍在花蓮，並實際居住花蓮1年以上，都可申請這項補助，產後60天內可有180小時服務補助，折合為5萬9千400元。每天申請時數以4小時為原則，若主僱雙方遇有爭議會介入協調，保障雙方權益。